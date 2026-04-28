Recentemente si è diffusa la notizia di un influencer che ha deciso di non mostrare più il volto del proprio figlio sui social, in seguito al rifiuto del bambino di essere condiviso online. Questa scelta si inserisce in un dibattito più ampio sulla tutela della privacy dei minori e sull’uso responsabile delle piattaforme digitali. La vicenda ha attirato l’attenzione di molti utenti, evidenziando come anche i figli di figure pubbliche possano esprimere il desiderio di privacy.

Benvenuti in una nuova epoca dei social: quella in cui sempre più spesso si parla di limiti per i minori e in cui si sta riscoprendo una maggiore consapevolezza nell’utilizzo delle piattaforme digitali, soprattutto quando si tratta dei più piccoli. Nelle ultime settimane, infatti, abbiamo visto un numero crescente di influencer fare una vera e propria inversione di marcia rispetto all’esposizione dei propri figli sui social. Tra le prime, la seguitissima Giulia De Lellis, che ha spiegato ai suoi 5,6 milioni di follower perché ha scelto di non mostrare online la figlia Priscilla, nata lo scorso 7 ottobre dalla relazione con il cantante Tony Effe.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Sharenting, se anche i figli degli influencer si rifiutano di essere mostrati sui social: il caso Santiago De Martino

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