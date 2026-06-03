Crisi pesca | tra blocco a Rimini e resistenza a Civitanova

Le marinerie di Civitanova continuano a operare nonostante i debiti, mentre a Rimini si sono verificati blocchi della pesca. Si discute su come il ritardo nei crediti d’imposta possa mettere a rischio la sopravvivenza delle flotte locali. La situazione resta tesa tra le due zone, con le marinerie che resistono alle difficoltà economiche e ai blocchi temporanei. La crisi pesca coinvolge diverse aree e richiede interventi immediati per evitare ulteriori conseguenze.

Perché la flotta di Civitanova continua a navigare nonostante i debiti?. Come influirà il ritardo dei crediti d'imposta sulla sopravvivenza delle marinerie?. Quali misure d'emergenza ha proposto il Masaf per abbattere i costi?. Quanto peserà il calo stagionale dei ricavi sulla crisi del gasolio?.? In Breve Ricavi stagionali a giugno ridotti del 20 per cento per scarsità prodotto.. Francesco Caldaroni cita gravità superiore ai livelli registrati nel 2008.. Credito d'imposta carburante attualmente copre solo trimestre marzo-maggio 2026.. Riunione urgente tavolo Pesca convocata oggi a Roma dal sottosegretario La Pietra.. Le marinerie tra blocco a Rimini e resistenza a Civitanova: la crisi del gasolio e dei crediti d’imposta. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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