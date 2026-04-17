In Sicilia, circa cinquemila lavoratori coinvolti nel settore della pesca si trovano in difficoltà a causa di una crisi che si combina con le conseguenze di condizioni meteorologiche avverse. La situazione interessa circa duemila imbarcazioni e un numero pari di imprese, che oggi affrontano sfide serie legate alla sostenibilità delle attività e alla stabilità occupazionale.

Cinquemila lavoratori, duemila imbarcazioni e un numero equivalente di imprese si trovano oggi in una condizione di estrema vulnerabilità. La Commissione Attività Produttive e Pesca dell’Ars ha ospitato un’audizione d’urgenza per esaminare il collasso del comparto ittico siciliano, stretto tra l’impatto climatico e l’instabilità economica globale. Le parti sociali — Confial, Federcoopesca, Federazione Armatori, Agripesca e Unione Nazionale Cooperative — hanno messo a verbale una realtà che vede le famiglie dei pescatori senza reddito dalla scorsa stagione invernale. La tempesta perfetta tra crisi climatica e rincari energetici. Il settore non sta affrontando una difficoltà passeggera, ma una serie di colpi coordinati che hanno paralizzato la flotta.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sicilia, crisi della pesca: 5.000 lavoratori tra crisi e maltempo

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