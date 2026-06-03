L’Unione Europea ha approvato la richiesta di flessibilità avanzata dai governi italiano e spagnolo per affrontare le conseguenze della crisi energetica.

L’Unione Europea ha accolto la richiesta di flessibilità del governo italiano e di quello spagnolo per le conseguenze derivanti dalla crisi energetica. Servizio di Augusto Cantelmi TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

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Crisi energetica, Ue riconosce flessibilità. Governo esulta

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