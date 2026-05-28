La premier ha chiesto maggiore flessibilità all’Unione europea per affrontare la crisi energetica, sottolineando che non si può comunicare ai cittadini che i fondi sono disponibili solo per la difesa. La richiesta arriva in un momento di difficoltà economica legata alla scarsità di risorse. Meloni ha fatto questa dichiarazione durante una partecipazione televisiva, evidenziando la necessità di risposte più flessibili da parte dell’UE.

Roma, 28 maggio 2026 – "Non possiamo dire ai cittadini che i soldi ci sono solo per la difesa”. La premier Giorgia Meloni spiega così la richiesta di flessibilità all’Unione europea per far fronte all'impatto della crisi energetica, intervenendo alla trasmissione 'Mattino Cinque' su Canale 5. ''C'è un'interlocuzione in corso – chiarisce la presidente del Consiglio –. Chiaramente rispetto allo scenario noi auspichiamo e lavoriamo perché insomma si trovi un accordo e il prima possibile si possa tornare alla normalità". "Siamo molto impegnati, soprattutto a livello diplomatico su questo obiettivo, però è... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Crisi energetica, Meloni: “Serve flessibilità dalla Ue, non possiamo dire ai cittadini che i soldi ci sono solo per la difesa”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Meloni: non possiamo dire ai cittadini che i soldi ci sono solo “per la difesa”Il governo ha dichiarato che i fondi non saranno destinati esclusivamente alla difesa.

Meloni all’attacco dell’Ue: «Non possiamo dire che ci sono soldi solo per la difesa»Il governo italiano critica l’Unione Europea, affermando che i fondi non devono essere destinati solo alla difesa.

Temi più discussi: Giorgia Meloni; Governo, Meloni: crisi energetica legittima flessibilità; Meloni: deroghe Patto di stabilità anche su energia, lettera integrale; Lagarde frena Meloni: Sulla crisi energetica serve unita' e rispetto delle regole.

Ue valuta misure di flessibilità fiscale per affrontare la crisi energetica nello Stretto di Hormuz dopo la spinta di Meloni, ma avverte sui limiti delle politiche espansive #EuropeNews x.com

Meloni: Sull'energia l'Italia ha pagato la scelta di abbandonare il nucleare. Il governo? Nessun logoramentoLa premier Giorgia Meloni, intervistata a Mattino Cinque, tocca soprattutto temi di politica interna, economia e rapporti internazionali, con un taglio molto orientato alla stabilità del governo e ... roma.corriere.it

Crisi energetica, Meloni: Governo farà tutto ciò che può per scongiurare effettiLa crisi energetica, i provvedimenti del governo e l'attualità. Sono stati diversi i temi toccati da Giorgia Meloni nel corso del suo intervento a Mattino 5. I cittadini possono stare certi che il ... tg24.sky.it