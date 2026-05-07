Crisi carburante l'Unione Europea dice no agli aumenti retroattivi sui biglietti già acquistati

In risposta alla crisi dei carburanti e alla guerra in Iran, la Commissione europea ha annunciato che pubblicherà il prossimo 8 maggio nuove linee guida riguardanti il settore dei trasporti. Queste indicazioni mirano a chiarire le modalità di gestione dei costi e delle tariffe nei prossimi mesi. Nel frattempo, l'Unione europea ha ribadito il proprio impegno a evitare aumenti retroattivi sui biglietti già acquistati dai consumatori.

Per far fronte alla guerra in Iran e alla crisi carburante, la Commissione europea pubblicherà l'8 maggio le linee guida per chiarire le disposizioni sui trasporti nei prossimi mesi. Tra i punti toccati emerge una certezza: le compagnie aeree non possono aumentare retroattivamente il prezzo dei biglietti già acquistati dai consumatori.🔗 Leggi su Fanpage.it

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