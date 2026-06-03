Iberia ha sospeso temporaneamente i voli da Madrid a Cuba a causa di una riduzione della domanda di viaggi. La decisione si unisce a quelle di altre compagnie aeree che hanno già cancellato i voli verso l’isola. La diminuzione dei passeggeri ha portato alla sospensione delle rotte, senza indicazioni su una ripresa immediata. La crisi dei carburanti a Cuba ha contribuito a questa situazione, influenzando le scelte delle compagnie aeree.

Quali altre compagnie aeree hanno già cancellato i voli per Cuba?. Perché il calo della domanda sta influenzando la decisione di Iberia?. Quando è prevista la ripresa ufficiale dei collegamenti diretti verso L'Avana?. Come influenzerà la crisi del carburante il settore dei trasporti globali?.? In Breve Air France, Turkish Airlines ed Air Canada hanno già sospeso i servizi.. Riduzione voli già iniziata ad aprile prima della sospensione totale di giugno.. Calo della domanda di passeggeri incide insieme alla carenza di carburante.. Ripresa dei collegamenti diretti prevista a partire dal prossimo novembre.. Iberia sospende i voli diretti da Madrid verso Cuba per carenza di carburante. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Crisi carburante a Cuba: Iberia sospende i voli da Madrid

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