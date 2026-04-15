Cuba | sfida militare agli USA e stop ai voli Iberia da Madrid

Dall’Avana arriva una comunicazione di forte determinazione politica, con il presidente cubano che ha annunciato una sfida militare agli Stati Uniti. Contestualmente, è stato deciso di interrompere i voli operati dalla compagnia aerea Iberia da Madrid verso Cuba. La decisione ha generato reazioni e si inserisce in un quadro di tensioni tra le due nazioni, con un richiamo a misure di rappresaglia e a un rafforzamento della posizione cubana.

Dall'Avana giunge un messaggio di estrema fermezza politica: il presidente cubano Díaz-Canel ha ribadito la volontà del Paese di opporre resistenza a ogni possibile incursione statunitense, mentre le dinamiche del mercato aereo europeo mostrano i primi segni di un forte impatto economico sulla destinazione. Durante un colloquio con Kristen Welker, avvenuto tramite interprete, il vertice dell'isola ha espresso una posizione senza compromessi riguardo alla sicurezza nazionale. Díaz-Canel ha dichia .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Cuba: sfida militare agli USA e stop ai voli Iberia da Madrid Notizie correlate Teheran: "Colpiremo le case dei funzionari di Usa e Israele". E Madrid sfida gli Usa: spazio aereo chiuso ai voli militariEscalation tra Usa, Israele e Iran: Teheran conferma la morte del comandante dei Pasdaran Tangsiri, mentre Trump valuta il sequestro di uranio e... Iberia sospende i voli diretti per Cuba: la compagnia aerea riaprirà la rotta a novembreA partire dal mese di giugno Iberia cancellerà temporaneamente i voli diretti da Madrid a Cuba, il motivo? Far fronte al calo di richieste causato...