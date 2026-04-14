Iberia sospende i voli diretti per Cuba | la compagnia aerea riaprirà la rotta a novembre

A partire da giugno, la compagnia aerea sospenderà temporaneamente i voli diretti tra Madrid e Cuba a causa di un calo di richieste legato alla guerra. La ripresa della rotta è prevista per novembre, quando la compagnia riattiverà i voli diretti. La decisione riguarda esclusivamente questa tratta, mentre altri collegamenti continuano a operare normalmente. La sospensione si inserisce in un periodo di modifiche alle rotte a causa della diminuzione della domanda.

A partire dal mese di giugno Iberia cancellerà temporaneamente i voli diretti da Madrid a Cuba, il motivo? Far fronte al calo di richieste causato dalla guerra. La tratta riaprirà a novembre, a patto che la situazione lo consenta.🔗 Leggi su Fanpage.it

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Iberia sospende i voli diretti per Cuba da giugno 2026: stop per crisi energetica *** Collegamenti Madrid-L’Avana interrotti temporaneamente: ripresa prevista a novembre, voli alternativi via Panama con Copa Airlines - facebook.com facebook