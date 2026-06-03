Daphne, la nuova fidanzata di Costantino Vitagliano, ha circa un anno di relazione con lui. È una donna che non lavora nel mondo dello spettacolo e si mostra spesso sorridente. Vitagliano ha dichiarato che lei lo fa ridere e che questa caratteristica per lui è importante. La coppia non ha condiviso pubblicamente dettagli aggiuntivi sulla loro relazione.

La nuova fidanzata di Costantino Vitagliano è Daphne, donna lontana dal mondo dello spettacolo alla quale è legato da circa un anno. Chi è la fidanzata di Costantino Vitagliano. Oggi l’ex tronista sarà tra gli ospiti de La Volta Buona, in onda dalle 14:05 su Raiuno. La relazione con la nuova fidanzata è arrivata dopo un periodo buio nella vita di Costantino, dopo aver scoperto a seguito di un lungo ricovero ed analisi, di essere affetto da una malattia autoimmune. “Ho una malattia autoimmune che mi porta ad avere questa massa che mette in pericolo la mia aorta addominale. Quindi non si sa cosa potrebbe capitarmi da un momento all’altro.Sono costantemente sotto farmaci, si va a tentativi”, aveva dichiarato nel 2024 ospite a Verissimo. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi è Daphne, la fidanzata di Costantino Vitagliano: “Mi fa ridere e per me è importante”

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