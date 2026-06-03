Ayla è la figlia di Costantino Vitagliano e Elisa Mariani, nata nel 2015. La relazione tra i due è durata dal 2013 al 2016. Vitagliano ha dichiarato di andare spesso a trovare la figlia quando può. La sua presenza è legata alla relazione con la madre di Ayla, durata circa tre anni. Non ci sono altri dettagli pubblici sulla vita di Ayla o sui rapporti familiari.

La figlia di Costantino Vitagliano è Ayla, nata nel 2015 dalla relazione dell’ex tronista con Elisa Mariani alla quale è stato legato tra il 2013 ed il 2016. Chi è la figlia di Costantino Vitagliano. Oggi il volto tv sarà tra gli ospiti del terzo appuntamento settimanale de La Volta Buona, in onda su Raiuno a partire dalle 14:05. Nel 2015 il gossip si riaccendeva su Costantino per la nascita di Ayla, unica figlia dell’ex protagonista di Uomini e Donne arrivata dalla storia con Elisa Mariani. Quando la bambina aveva poco più di un anno la storia tra i due terminava ma il rapporto rimaneva sereno per la crescita della figlia. “Ci sono stati alti e bassi, ma siamo riusciti a costruire qualcosa di bello e importante. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi è Ayla, la figlia di Costantino Vitagliano: “Quando posso corro da lei”

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