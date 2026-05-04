Inflazione al 2,8% energia e cibo spingono i prezzi | lo shock su Hormuz riaccende i costi e mette sotto pressione famiglie e imprese

L'inflazione in Italia si attesta al 2,8%, con prezzi che salgono in modo più marcato nel settore energia e alimentari. Secondo i dati dell'Istat, i beni di consumo come petrolio, gas e alimenti hanno registrato aumenti significativi, mentre i servizi hanno mostrato variazioni più contenute. Lo scenario si complica ulteriormente dopo il recente aumento dei prezzi del petrolio a livello internazionale, che ha riacceso le preoccupazioni sui costi per famiglie e imprese.

L’inflazione torna a salire e raggiunge il 2,8% ad aprile, segnando un’accelerazione rispetto al mese precedente e riportandosi ai livelli più alti dall’autunno 2023. Il dato riflette un movimento preciso: l’energia spinge verso l’alto i costi e trascina con sé una parte rilevante dei beni di consumo. Il legame passa attraverso il petrolio e il gas, che registrano aumenti significativi e incidono direttamente sui costi di produzione e trasporto. Questo effetto si distribuisce lungo tutta la filiera, arrivando fino ai prezzi finali. I beni alimentari mostrano un incremento evidente, con l’ortofrutta che contribuisce in modo consistente al dato complessivo.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Inflazione al 2,8%, energia e cibo spingono i prezzi: lo shock su Hormuz riaccende i costi e mette sotto pressione famiglie e imprese Notizie correlate Cnpr forum: famiglie e imprese sotto pressione per i costi energetici“Intervenire sull’emergenza non rappresenta mai una soluzione definitiva, ma solo una risposta temporanea. Inflazione al 2,8%: energia e cibo riaccendono i prezziAumenti su carburanti e alimentari spingono il costo della vita: rallentano i servizi ma cresce la pressione sulle famiglie L’inflazione torna a... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Economia, Istat: ad aprile l’inflazione balza al 2,8%, pesa il costo dell’energia; Inflazione nell’eurozona in linea con le previsioni, cala quella core in vista della riunione BCE; Energia, prezzi e aspettative. La Bce non tocca i tassi, ma l’inflazione risale e il Pil cresce poco; Istat, il balzo dell’inflazione: +2,8%. Stangata da mille euro a famiglia. Inflazione ad aprile al 2,8%: l’energia trascina i prezzi, ma quella di fondo scendeSecondo le stime preliminari dell’Istat, nel mese di aprile 2026 l’indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività (NIC), al lordo dei tabacchi, registra una variazione del +1,2% su b ... giornaledellepmi.it Inflazione al 2,8%: consumatori sotto pressione, energia e cibo i beni più colpitiL'inflazione annuale sale al 2,8% ad aprile, trainata da prezzi energetici e alimentari, penalizzando consumatori vulnerabili ... maremmanews.it #TG2000 - #Bollette, benzina, #inflazione. #Consumatori sul piede di guerra #4maggio #NEWS #TV2000 @tg2000it @consumatori @Codacons @adiconsum @ilSalvagenteit x.com Il nuovo rapporto IREF ACLI prende in esame gli anni dal 2020 al 2025. Oltre la metà dei lavoratori non ha recuperato l’inflazione cumulata del periodo, che è del 18%, e perde potere d’acquisto - facebook.com facebook