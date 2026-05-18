Corsi universitari delle professioni sanitarie il Rettore accoglie le richieste degli aretini
Una notizia riguarda l’Università di Arezzo e i corsi di laurea delle professioni sanitarie. Il Rettore ha deciso di accogliere le richieste provenienti dagli studenti e dalle famiglie della città, dopo che il presidente dell’Ordine delle professioni infermieristiche aveva segnalato una situazione di disagio. La decisione arriva in risposta alle preoccupazioni sollevate nel territorio, con l’obiettivo di trovare una soluzione alle esigenze degli studenti iscritti o interessati ai corsi.
Arriva una buona notizia per l’Università ad Arezzo, grazie all’impegno, che Giovanni Grasso, presidente dell’Ordine delle professioni infermieristiche, ha dimostrato rappresentando l’allarme che era scattato in centinaia di studenti e famiglie della nostra città.L’Università di Siena aveva. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
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