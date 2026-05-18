Corsi universitari delle professioni sanitarie il Rettore accoglie le richieste di Giovanni Grasso degli studenti e delle famiglie

Il Rettore ha deciso di accogliere le richieste avanzate da Giovanni Grasso, dagli studenti e dalle loro famiglie riguardo ai corsi universitari delle professioni sanitarie. La decisione è stata comunicata il 18 maggio 2026 ad Arezzo, dopo un confronto con le parti coinvolte. La questione riguarda le modalità di accesso e le condizioni di studio dei corsi in questione, senza ulteriori dettagli sui contenuti delle richieste o sulle modifiche che saranno adottate.

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