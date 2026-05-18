Corsi universitari delle professioni sanitarie il Rettore accoglie le richieste di Giovanni Grasso degli studenti e delle famiglie
Il Rettore ha deciso di accogliere le richieste avanzate da Giovanni Grasso, dagli studenti e dalle loro famiglie riguardo ai corsi universitari delle professioni sanitarie. La decisione è stata comunicata il 18 maggio 2026 ad Arezzo, dopo un confronto con le parti coinvolte. La questione riguarda le modalità di accesso e le condizioni di studio dei corsi in questione, senza ulteriori dettagli sui contenuti delle richieste o sulle modifiche che saranno adottate.
Arezzo, 18 maggio 2026 – . L’assordante silenzio da parte dell’amministrazione comunale “Riconquistata” la centralità del nostro territorio. “Ma adesso lavoriamo – incita il capolista di Casa Riformista – perché dagli impegni si passi agli atti ufficiali. Finalmente Arezzo contrasta lo spostamento a Siena di ogni nostro patrimonio”. Arriva una buona notizia per l’Università ad Arezzo. E non arriva per caso, ma per l’impegno, la competenza e la visione che Giovanni Grasso, presidente dell’Ordine delle professioni... 🔗 Leggi su Lanazione.it
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