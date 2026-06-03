Cose nuove in festival | incontri pubblici dialoghi stand attività per tutte le età cucina e musica
Nel corso di cinque giorni si sono svolti eventi pubblici con incontri, dialoghi e stand dedicati a temi come futuro, democrazia, ambiente, migrazioni e intelligenza artificiale. Sono state organizzate attività per tutte le età, accompagnate da momenti di cucina e musica. L’evento ha coinvolto il pubblico in discussioni e iniziative aperte, creando uno spazio di confronto e partecipazione collettiva.
Cinque giorni di incontri pubblici, dialoghi, stand, attività per tutte le età, cucina e musica per immaginare insieme futuro, democrazia, ambiente, migrazioni e intelligenza artificiale. Ad organizzarli l’associazione socio-politica Cose Nuove, con l'obiettivo di riflettere sull’«avventura». 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
The Secret Intimate Lives of Medieval Europeans | What History Never Tells You
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