Cose nuove in festival | incontri pubblici dialoghi stand attività per tutte le età cucina e musica

Da bolognatoday.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nel corso di cinque giorni si sono svolti eventi pubblici con incontri, dialoghi e stand dedicati a temi come futuro, democrazia, ambiente, migrazioni e intelligenza artificiale. Sono state organizzate attività per tutte le età, accompagnate da momenti di cucina e musica. L’evento ha coinvolto il pubblico in discussioni e iniziative aperte, creando uno spazio di confronto e partecipazione collettiva.

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Cinque giorni di incontri pubblici, dialoghi, stand, attività per tutte le età, cucina e musica per immaginare insieme futuro, democrazia, ambiente, migrazioni e intelligenza artificiale. Ad organizzarli l’associazione socio-politica Cose Nuove, con l'obiettivo di riflettere sull’«avventura». 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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