A Ginosa Marina si prepara il ritorno del Festival del Tempo Libero, un evento dedicato a promuovere attività all'aperto, musica e intrattenimenti per tutte le fasce d'età. La manifestazione è programmata per una giornata intera e coinvolgerà diverse iniziative, tra cui escursioni, spettacoli e laboratori, con l'obiettivo di offrire momenti di svago e socializzazione nel rispetto delle normative vigenti.

Tarantini Time Quotidiano Sarà una giornata all’insegna della libertà, della natura e del divertimento quella in programma giovedì 1° maggio in contrada Pizziferro, a Ginosa Marina, dove l’Elephant Park ospiterà la terza edizione del “Festival del Tempo Libero”, appuntamento primaverile ormai consolidato. L’area si trasformerà per l’occasione in un grande spazio dedicato all’intrattenimento e alle esperienze, pensato per coinvolgere visitatori di ogni età. Il programma prevede numerose attività per famiglie e bambini, tra cui gonfiabili, laboratori creativi, aquiloni e mini crociere sul laghetto, mentre per i più dinamici sarà disponibile un’area avventura con percorsi e giochi come arrampicata soft, wipe out e soft air.🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Ginosa Marina, torna il Festival del Tempo Libero: natura, musica e attività per tutte le età

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