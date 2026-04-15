Dai corsi ai tornei dalle attività culturali agli incontri pubblici | tutte le proposte della Valtrebbia

A partire dal 14 febbraio 2026, ogni secondo e terzo sabato del mese, dalle 10 alle 12, nel centro di Bobbio, si svolgeranno incontri presso il Punto di ascolto delle aree interne dell’Emilia Romagna. Durante questi appuntamenti, sarà presente un’attività di informazione, consulenza e tutela sui diritti dei cittadini e utenti. Le iniziative includono corsi, tornei, attività culturali e incontri pubblici che si terranno in vari spazi della Valtrebbia.