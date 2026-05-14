Cos’è il fricy il trend fruttato-speziato e come replicarlo a tavola
Il “fricy” è un nuovo trend alimentare che combina sapori fruttati e speziati, creando un mix tra dolce e piccante. Si tratta di un piatto che si caratterizza per la sua freschezza e un tocco di calore, spesso presentato con colori vivaci e un aspetto sorprendente. Questo stile culinario sta guadagnando popolarità sia sui social network sia tra i ristoranti, trovando spazio anche nelle cucine di casa. La sua diffusione ha portato molte persone a cercare modi per riprodurlo ai loro tavoli.
Un po’ dolce e un po’ piccante, fresco e caldo insieme, colorato e inaspettato: è il “ fricy ”, il trend food che sta conquistando social, ristoranti e cucine domestiche. Il termine nasce dall’unione di “fruity” e “spicy” e descrive una tendenza gastronomica che combina il gusto fruttato alle note speziate e pungenti. Un mix inaspettato che stimola il palato e trasforma anche i piatti più semplici in esperienze di carattere. Dalle insalate ai cocktail, passando per dessert e salse, il fricy è diventato il simbolo di un’alimentazione creativa, colorata e multisensoriale. Ma perché piace così tanto e come portarlo facilmente sulle nostre tavole? Che cos’è il fricy. 🔗 Leggi su Dilei.it
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