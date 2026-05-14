Cos’è il fricy il trend fruttato-speziato e come replicarlo a tavola

Il “fricy” è un nuovo trend alimentare che combina sapori fruttati e speziati, creando un mix tra dolce e piccante. Si tratta di un piatto che si caratterizza per la sua freschezza e un tocco di calore, spesso presentato con colori vivaci e un aspetto sorprendente. Questo stile culinario sta guadagnando popolarità sia sui social network sia tra i ristoranti, trovando spazio anche nelle cucine di casa. La sua diffusione ha portato molte persone a cercare modi per riprodurlo ai loro tavoli.

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