Nel 2026, il fenomeno delle borse aperte o che sembrano tali è diventato il trend più diffuso. Fino a pochi mesi fa, era impensabile portare la borsa aperta mentre si era in movimento. Ora, questa scelta è sempre più comune tra le persone che preferiscono avere gli oggetti a portata di mano. La tendenza si è diffusa rapidamente, influenzando il modo in cui molte persone gestiscono i propri effetti personali durante la giornata.

Fino a qualche mese fa, l’idea di tenere la borsa aperta quando si è in giro era impensabile. Non solo per non facilitare troppo la vita ai borseggiatori sempre in agguato, ma anche per evitare di smarrirne il contenuto per strada e per un certo pudore nel mostrare l’universo di oggetti che ogni donna porta costantemente con sé dentro questi amatissimi accessori. Oggi però le cose sembrano andare nella direzione opposta. Secondo le passerelle, infatti, il trend da adottare in questo momento storico è quello di lasciare le borse aperte, senza timore di mostrarne il contenuto. O almeno dandone l’illusione. Che si tratti di un gesto simbolico o un invito a essere più autentici e trasparenti non è chiaro.🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Le borse aperte (o che sembrano tali) sono il trend più forte del 2026

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