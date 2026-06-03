Cosa succede se l'Italia vince pareggia o perde contro il Lussemburgo | l'importanza del ranking
L’Italia affronta il Lussemburgo in una partita amichevole, con l’obiettivo di mantenere la posizione nel ranking internazionale. La sfida non prevede premi o qualificazioni, ma il risultato può influenzare la classifica. Se vince, l’Italia può rafforzare la sua posizione; un pareggio potrebbe mantenerla invariata; una sconfitta potrebbe comportare un calo. La partita serve a testare la squadra senza implicazioni ufficiali.
Nella prima amichevole l'Italia affronta il Lussemburgo: in palio non c'è niente se non la stabilità nella classifica del ranking. Gli Azzurri devono evitare uno scivolone. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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