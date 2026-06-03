Cosa succede se l'Italia vince pareggia o perde contro il Lussemburgo | l'importanza del ranking

Nella prima amichevole l'Italia affronta il Lussemburgo: in palio non c'è niente se non la stabilità nella classifica del ranking. Gli Azzurri devono evitare uno scivolone. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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PITBULL TORNA SU STRELKA E VINCE CON UN KO DEVASTANTE AL PRIMO ROUND!

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