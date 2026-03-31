Cosa succede se l'Italia pareggia o perde contro la Bosnia nella finale dei playoff Mondiali
Se l’Italia non riesce a vincere contro la Bosnia nei tempi regolamentari della finale dei playoff Mondiali, la partita proseguirà con due tempi supplementari di 15 minuti ciascuno. In caso di parità anche al termine dell’extra-time, si procederà ai calci di rigore per stabilire quale delle due squadre si qualifici ai Mondiali.
Se l'Italia non batte la Bosnia entro i 90 minuti regolamentari deve rassegnarsi all'extra-time (due tempi supplementari da 15 minuti ciascuno). Dovesse persistere il pareggio, allora si deciderà tutto ai calci di rigore. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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