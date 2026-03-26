Cosa succede se l'Italia pareggia o perde contro l'Irlanda del Nord nella partita dei playoff Mondiali

Se l’Italia vince contro l’Irlanda del Nord, si qualificherà direttamente alla finale dei playoff per i Mondiali 2026. In caso di pareggio o sconfitta, l’Italia dovrà attendere eventuali risultati di altre partite o considerare eventuali spareggi supplementari. La partita si svolge in una fase decisiva del percorso di qualificazione, determinando il passaggio alla fase successiva del torneo.

Se l'Italia batterà l'Irlanda del Nord si qualificherà per la finale dei playoff per i Mondiali 2026. Se perderà invece sarà esclusa dalla Coppa del Mondo che si terrà in Canada, Messico e Stati Uniti. In caso di pareggio dopo i tempi regolamentari si continuerebbe con supplementari e rigori. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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