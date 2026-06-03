Cosa aspettarsi da El Niño dove colpirà e perché assomiglia a quello del 1877 che uccise oltre 50 milioni di persone

Il Super El Niño si sta formando a causa del cambiamento di direzione dei venti in quota e dell'aumento delle temperature delle acque oceaniche. Questi due fattori sono i principali responsabili della crescita di questa condizione climatica estrema. Si prevede che le aree interessate siano colpite in modo significativo, con possibili ripercussioni sui modelli meteorologici globali. La sua comparsa ricorda quella del 1877, che causò oltre 50 milioni di morti.

I venti in quota cambiano direzione e le acque degli oceani sono sempre più calde: sono questi i due fattori principali che stanno contribuendo a formare il Super El Niño. Mentre il fenomeno atmosferico si avvicina, l’ Organizzazione meteorologica mondiale ha invitato a prepararsi: un appello a cui ha fatto seguito anche Antonio Guterres, segretario generale delle Nazioni Unite. “I dati scientifici sono inequivocabili – ha dichiarato – C’è il 90% di possibilità che El Niño arrivi alle nostre porte nei prossimi mesi. Il mondo deve trattarlo come l’urgente avvertimento climatico che è”. Lo si annuncia da tempo e molti meteorologi sono preoccupati dal fatto che potrebbe essere il più forte dell’ultimo secolo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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