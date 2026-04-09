Le previsioni climatiche per il 2026 segnalano una probabilità del 60% di un episodio El Niño, secondo le analisi degli esperti. Questo fenomeno potrebbe portare a un aumento delle temperature a livello globale durante la stagione calda, con possibili effetti che si estenderanno anche nel 2027, quando si prevede il raggiungimento di nuovi record termici. Le autorità monitorano attentamente queste proiezioni per valutare i possibili impatti sui diversi settori.

Le proiezioni climatiche per la stagione calda del 2026 indicano una probabilità del 60% di assistere allo sviluppo di un evento El Niño, con potenziali ripercussioni sulle temperature globali che potrebbero culminare in un record termico nel 2027. I modelli matematici dell’ECMWF segnalano anomalie termiche significative nelle acque del Pacifico centrale e orientale, suggerendo un quadro che richiede attenzione e preparazione pragmatica per i mesi a venire. La dinamica oceanica e le probabilità del modello ECMWF. L’analisi dei dati provenienti dal centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine evidenzia come le simulazioni matematiche stiano tracciando una linea di tendenza verso la maturazione di un nuovo episodio di El Niño durante l’estate del 2026. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Allarme El Niño: il rischio record termico che colpirà il 2026

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