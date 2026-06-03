Il direttore sportivo annuncia il suo addio dopo 13 anni alla società. In una dichiarazione, ha detto di non avere più le forze di un tempo, sottolineando il suo legame emotivo con il club. Durante il suo incarico, ha contribuito a quattro salvezze consecutive. La decisione di lasciare è stata comunicata pubblicamente, senza ulteriori dettagli sui motivi specifici. La società non ha ancora annunciato le prossime mosse in merito alla gestione tecnica.

Un saluto emozionato dopo anni d’amore. Corvino a Lecce è stato un deus ex machina: presente a 360 gradi, operativo giorno e notte. Pantaleo da molti colleghi è conosciuto come “il ferroviere” per quanto viaggia e per la frequenza con cui si sposta da un campo all’altro. Da qui, la scelta legittima di fermarsi. Oggi ha salutato la società giallorossa con una commovente conferenza stampa. “Non è facile essere qui oggi. Tredici anni di storia d’amore non si possono raccontare in pochi minuti. Spero soltanto di riuscire a trasmettere qualcosa a chi mi ha voluto bene, sostenuto e aiutato in questo percorso”. È iniziato così, con le lacrime agli occhi, il saluto di Corvino alla sua gente. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Corvino saluta Lecce e si commuove: "Dopo 13 anni d'amore non ho più le forze di un tempo"

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