Pantaleo Corvino ha annunciato di aver deciso di lasciare il suo ruolo al Lecce, dopo sei anni di incarico. Ha dichiarato di non avere più le forze per continuare a dare il massimo e ha salutato tutti, anche chi ha espresso critiche nei suoi confronti. La sua partenza segna la fine di un periodo caratterizzato da quattro salvezze consecutive e da un ruolo importante nel settore delle plusvalenze.

Una perdita, quella di Pantaleo Corvino, da non sottovalutare per il Lecce. “Mister plusvalenze”, infatti, lascerà il vento salentino dopo ben 6 anni e 4 salvezze consecutive. Ricordiamo tra i suoi affari Dorgu, acquistato a 200 mila euro e rivenduto a 30 milioni allo United. Intervenuto in conferenza stampa, ha così spiegato i motivi del suo addio. Le parole di Corvino. “Il presidente mi ha voluto in un momento in cui avevo ancora due anni e mezzo di contratto a Firenze. Sono arrivato qui per riportare in equilibrio il club e ho accettato la sfida. Al presidente ho detto di non essere più nelle condizioni di poter dare il massimo alla società, ai tifosi, al territorio e a chi mi stima. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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© Ilnapolista.it - Corvino: “Non ho più le forze per dare il massimo al Lecce. Saluto tutti, anche chi mi detesta”

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Corvino annuncia l’addio al Lecce: «6 anni fa ho accettato la sfida del presidente, rimettere in salute il club: posso dire di averlo fatto. Oggi non ho più la forza di una volta»Corvino ha annunciato ufficialmente il suo addio al Lecce durante una conferenza stampa.

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Corvino lascia il Lecce: Non ho più le forze per continuare #SkySport #SkySerieA x.com

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