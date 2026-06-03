Corvino | Non ho più le forze per dare il massimo al Lecce Saluto tutti anche chi mi detesta
Pantaleo Corvino ha annunciato di aver deciso di lasciare il suo ruolo al Lecce, dopo sei anni di incarico. Ha dichiarato di non avere più le forze per continuare a dare il massimo e ha salutato tutti, anche chi ha espresso critiche nei suoi confronti. La sua partenza segna la fine di un periodo caratterizzato da quattro salvezze consecutive e da un ruolo importante nel settore delle plusvalenze.
Una perdita, quella di Pantaleo Corvino, da non sottovalutare per il Lecce. “Mister plusvalenze”, infatti, lascerà il vento salentino dopo ben 6 anni e 4 salvezze consecutive. Ricordiamo tra i suoi affari Dorgu, acquistato a 200 mila euro e rivenduto a 30 milioni allo United. Intervenuto in conferenza stampa, ha così spiegato i motivi del suo addio. Le parole di Corvino. “Il presidente mi ha voluto in un momento in cui avevo ancora due anni e mezzo di contratto a Firenze. Sono arrivato qui per riportare in equilibrio il club e ho accettato la sfida. Al presidente ho detto di non essere più nelle condizioni di poter dare il massimo alla società, ai tifosi, al territorio e a chi mi stima. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
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Corvino lascia il Lecce: Non ho più le forze per continuare #SkySport #SkySerieA x.com
#Corvino: Non ho più le forze per dare il massimo al #Lecce. Saluto tutti, anche chi mi detesta In conferenza stampa: Il Lecce non può aspettare me, non so quanto tempo servirà per ritrovare la forza Voglio vincere altre corse: mi sento un cavallo di razza I d facebook
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