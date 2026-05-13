Durante la presentazione della nuova maglia della squadra, un giocatore turco ha dichiarato di avere un legame stretto con la società, senza confermare direttamente se il suo compagno di squadra continuerà a vestire la maglia bianconera. Ha anche affermato di sentirsi in miglior forma e ha commentato sulla richiesta di mantenere in squadra un attaccante, precisando che non è una decisione di sua competenza. La conferenza si è concentrata sui temi legati alla nuova stagione e alla rosa.

Effetto Yildiz, effetto nuova maglia. Dopo aver firmato il rinnovo fino al 2030, Kenan ha autografato le divise 2026-27 della Juventus. Processione di tifosi al MegaStore attaccato all’Allianz Stadium, tutti per il dieci. "Ho la Juve nel cuore, ringrazio Elkann per le belle parole su di me", ha detto il turco tra una firma e l’altra insieme a Teun Koopmeiners e Carlo Pinsoglio. Una pausa tra centinaia di sostenitori bianconeri dopo l’allenamento mattutino e in vista della sfida con la Fiorentina, penultima tappa del campionato e della volata Champions. Yildiz é ambizioso, come la Juventus, e ha le idee chiare sulla Champions e anche sul futuro.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Yildiz: "Ho la Juve nel cuore. Chiedere a Vlahovic di restare? Fatto ma non è una cosa che posso dire io"

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