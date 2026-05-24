Dopo la vittoria contro l’Udinese, l’allenatore ha annunciato di aver deciso di lasciare la squadra. Ha dichiarato di aver comunicato la decisione al presidente circa un mese prima, ma che non è riuscito a unire l’ambiente intorno alla squadra.

di Francesco Spagnolo Conte subito dopo la vittoria contro l’Udinese ha confermato la sua decisione di lasciare i partenopei. Il tecnico ha svelato il motivo del passo indietro. Il campionato del Napoli si chiude con un successo sull’Udinese che vale il secondo posto definitivo in classifica. Al termine del match dello stadio Diego Armando Maradona, il tecnico azzurro si è presentato ai microfoni della stampa per tracciare un bilancio definitivo e annunciare il proprio addio. Le parole di Conte hanno scosso l’ambiente, rivelando i retroscena di una stagione intensa e complessa. Il mister ha voluto fare chiarezza sui passaggi chiave che hanno segnato gli ultimi mesi della squadra, a partire dai momenti di massima tensione interna. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Conte annuncia l’addio al Napoli: «Un mese fa ho comunicato la mia decisione al presidente. Purtroppo non sono riuscito a compattare l’ambiente»

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