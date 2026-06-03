cortona musica e degustazioni nella nuova edizione di note di vino

Nella nuova edizione di «Note di vino» si terranno eventi nelle aziende vitivinicole di Cortona, combinando musica dal vivo e degustazioni. La manifestazione mira a valorizzare il territorio attraverso incontri dedicati alla cultura enologica. La presentazione si è svolta il 3 giugno 2026. L’evento coinvolge aziende locali che organizzano appuntamenti con musica e assaggi di vini, offrendo ai visitatori un’esperienza che unisce musica e tradizione vinicola in un contesto territoriale.

Arezzo, 3 giugno 2026 – Presentata la nuova edizione di «Note di vino», la rassegna che unisce musica dal vivo, cultura enologica e valorizzazione del territorio attraverso appuntamenti nelle aziende vitivinicole cortonesi. Un percorso tra calici, note e paesaggio che propone otto serate con concerti di musica jazz e classica, degustazioni dei vini del territorio, proposte gastronomiche e visite nelle cantine partecipanti. La rassegna prenderà il via martedì 10 giugno all’azienda agricola Stefano Amerighi, per proseguire il 18 giugno ai Tenimenti D’Alessandro, il 10 luglio a Tenuta La Braccesca, il 23 luglio all’Agriturismo Via della Stella,... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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