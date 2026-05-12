Bologna Wine Week 2025 | vino musica e degustazioni a Palazzo Isolani

Dal 15 al 18 maggio, Bologna ospiterà la Bologna Wine Week 2025, un evento dedicato al vino, alla musica e alle degustazioni. La manifestazione si svolgerà in Piazza Santo Stefano e nel palazzo storico Isolani, che per l’occasione si trasformeranno in un punto di incontro per appassionati e professionisti del settore. La kermesse rappresenta uno degli appuntamenti principali della scena primaverile della città.

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Dal 15 al 18 maggio, Piazza Santo Stefano e il suggestivo Palazzo Isolani si trasformano nel quartier generale del vino e della buona musica con la Bologna Wine Week 2026, uno degli appuntamenti più attesi della primavera bolognese.DegustareIl cuore pulsante dell'evento sono le degustazioni.🔗 Leggi su Bolognatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Una nuova Bologna Wine Week: "Rendiamo il vino giovane e pop"Era maggio 2023 e nel cuore di Bologna nasceva un nuovo format legato al mondo del vino. Argomenti più discussi: La Bologna Wine Week torna dal 15 al 18 maggio a Palazzo Isolani; Bologna Wine Week, il vino conquista il centro storico; A Bologna Wine Week 2026 quattro giorni dedicati al vino con 50 cantine protagoniste; In alto i calici per la Bologna Wine Week 2026. Bologna Wine Week 2025: cultura, sapori e scoperte all’insegna del buon bereDa Venerdì 9 a Domenica 11 Maggio, Bologna si trasforma in una piccola capitale del vino, con 80 cantine presenti nel cuore della città L’attesa sta per finire. Dopo il grande successo fatto ... ilrestodelcarlino.it