Musica vino e degustazioni | a Villa Fedora torna l' appuntamento con Bavinum

A Villa Fedora a Baveno si svolge la settima edizione di Bavinum, un evento dedicato alla musica, al vino e alle degustazioni. L'appuntamento è in programma per sabato 23 maggio, a partire dalle 18,30, con l'apertura dei cancelli nel parco della storica villa. L'evento si concentra sulla promozione delle eccellenze vitivinicole e dei sapori locali, offrendo un'occasione per scoprire produzioni e tradizioni del territorio. La manifestazione si svolge in un contesto naturale e storico.

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