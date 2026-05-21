Musica vino e degustazioni | a Villa Fedora torna l' appuntamento con Bavinum

Da novaratoday.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Villa Fedora a Baveno si svolge la settima edizione di Bavinum, un evento dedicato alla musica, al vino e alle degustazioni. L'appuntamento è in programma per sabato 23 maggio, a partire dalle 18,30, con l'apertura dei cancelli nel parco della storica villa. L'evento si concentra sulla promozione delle eccellenze vitivinicole e dei sapori locali, offrendo un'occasione per scoprire produzioni e tradizioni del territorio. La manifestazione si svolge in un contesto naturale e storico.

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Il parco di Villa Fedora a Baveno ospita la settima edizione di Bavinum. Sabato 23 maggio, a partire dalle 18,30, la storica cornice cittadina aprirà i cancelli per l'appuntamento dedicato alle eccellenze vitivinicole e ai sapori del territorio.Il programma della serataL'evento punta sulla. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

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