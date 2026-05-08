Elezioni Macerata il Csx punta su Tittarelli | Da candidato civico rompo gli schemi e unisco il campo largo

A Macerata si avvicinano le elezioni comunali in programma il 24 e 25 maggio, con il campo di centrosinistra che presenta un candidato civico. Si tratta di Gianluca Tittarelli, presidente di una squadra di pallavolo maschile e professionista nel settore del management. La coalizione di centrosinistra ha annunciato il suo appoggio, sottolineando l’intenzione di rompere gli schemi tradizionali e di unire il campo largo.

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