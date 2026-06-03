Corso Garibaldi cadono calcinacci da un palazzo comunale
Nella mattinata di mercoledì 3 giugno, una parte di intonaco si è staccata da un edificio comunale in Corso Garibaldi. Nessuno è rimasto ferito nell’incidente. La zona è stata messa in sicurezza e sono in corso verifiche sulla stabilità dell’edificio. L’amministrazione comunale ha informato che le operazioni di controllo continueranno per valutare eventuali interventi di riparazione.
L’Amministrazione comunale ha reso noto che nella mattinata di mercoledì 3 giugno si è verificato il distacco di una porzione di intonaco da un edificio comunale situato all’imbocco di Corso Garibaldi.L’area è stata immediatamente messa in sicurezza e transennata con l’intervento dei Vigili del. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
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