Corso Garibaldi cadono calcinacci da un palazzo comunale

Notizia in breve

Nella mattinata di mercoledì 3 giugno, una parte di intonaco si è staccata da un edificio comunale in Corso Garibaldi. Nessuno è rimasto ferito nell’incidente. La zona è stata messa in sicurezza e sono in corso verifiche sulla stabilità dell’edificio. L’amministrazione comunale ha informato che le operazioni di controllo continueranno per valutare eventuali interventi di riparazione.