Cadono calcinacci da un palazzo al centro | paura e traffico in tilt

Nel tardo pomeriggio, a Avellino, si è registrata la caduta di calcinacci da un edificio storico situato in via Mancini, nei pressi di Corso Vittorio Emanuele II. L'evento ha causato momenti di paura tra i passanti e ha provocato l’interruzione temporanea del traffico nella zona. Nessuno è rimasto ferito, ma la presenza di detriti ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine e dei tecnici per verificare la stabilità dell’edificio.

Tempo di lettura: < 1 minuto Momenti di apprensione nel cuore di Avellino, dove nel tardo pomeriggio si è verificata una caduta di calcinacci da un antico edificio situato in via Mancini, a pochi passi dal centralissimo Corso Vittorio Emanuele II, uno dei principali assi cittadini. Secondo le prime ricostruzioni, il distacco di frammenti dalla facciata ha interessato un palazzo, sede anche dello storico studio legale Benigni. L’episodio ha immediatamente allertato i residenti e i passanti, facendo scattare l’intervento dei Vigili del Fuoco, giunti sul posto con mezzi e autoscala per verificare la stabilità della struttura. I caschi rossi... 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Cadono calcinacci da un palazzo al centro: paura e traffico in tilt Articoli correlati Roma, cadono calcinacci dal cornicione di un palazzo al Fleming: intervengono i vigili del fuoco(Adnkronos) – Cadono calcinacci dal terrazzo di un palazzo al quartiere Fleming di Roma Nord. Paura in Italia, si apre una voragine in pieno centro. Traffico in tiltIl cielo era di un grigio pesante, carico di quella pioggia battente che sembra voler lavare via la pazienza dei guidatori. Aggiornamenti e notizie su Cadono calcinacci Temi più discussi: Cadono calcinacci sulla Como-Erba: rete di metallo sul cavalcavia; Calcinacci dal voltino: impalcatura per far passare le auto, poi il restauro completo; Il campanile a rischio crolli. Intervento dei vigili del fuoco: transenne a Bergiola Maggiore; Via Diciotto Fanciulli chiusa, al via il restauro del voltino: ecco il ponteggio per i lavori definitivi. Cagliari, cadono calcinacci da un balcone in viale Sant’Avendrace: danneggiata un’auto parcheggiataIncidente per fortuna senza gravi conseguenze intorno alle 19,30 a Cagliari in viale Sant’Avendrace 166, di fronte a un negozio di ferramenta: alcuni calcinacci si sono staccati dal balcone del terzo ... unionesarda.it Cadono calcinacci da un edificio. Chiusa la piazza a PoviglioLa caduta di alcuni calcinacci da un balcone, al primo piano di un edificio, ha fatto intervenire l’altra sera i vigili del fuoco con i carabinieri, per isolare l’area sottostante, anche perché si ... ilrestodelcarlino.it Barletta, due anni dopo i lavori cadono calcinacci nel sottopasso: interdetto il passaggio pedonale x.com