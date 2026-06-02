Via Verdi cadono alcuni calcinacci da un palazzo con l' intonaco pericolante

Da parmatoday.it 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Martedì 2 giugno, in via Verdi a Parma, alcuni calcinacci sono caduti da un edificio con intonaco pericolante. I vigili del fuoco sono intervenuti per mettere in sicurezza la zona. Nessuna persona è rimasta ferita. L’intervento ha riguardato la rimozione dei pezzi di calcestruzzo e l’evacuazione dell’area circostante. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico durante le operazioni di messa in sicurezza. Nessun altro dettaglio su eventuali danni o cause.

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Cadono alcuni calcinacci da un edificio con l'intonaco pericolante in via Verdi a Parma. L'intervento dei vigili del fuoco, avvenuto nella mattinata di martedì 2 giugno, ha consentito di mettere in sicurezza l'area. L'emergenza è scattata prima delle ore 10. Dalla caserma di via Chiavari sono. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

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