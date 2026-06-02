Via Verdi cadono alcuni calcinacci da un palazzo con l' intonaco pericolante

Notizia in breve

Martedì 2 giugno, in via Verdi a Parma, alcuni calcinacci sono caduti da un edificio con intonaco pericolante. I vigili del fuoco sono intervenuti per mettere in sicurezza la zona. Nessuna persona è rimasta ferita. L’intervento ha riguardato la rimozione dei pezzi di calcestruzzo e l’evacuazione dell’area circostante. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico durante le operazioni di messa in sicurezza. Nessun altro dettaglio su eventuali danni o cause.