Corso di Danza Bollywood a Napoli

Da napolitoday.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Ogni giovedì alle 17, si tiene un corso di danza Bollywood presso Vic' Street, in via Giuseppe Martucci 44, zona Piazza Amedeo a Napoli. La lezione si svolge nello spazio situato nella stessa via.

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Via Giuseppe Martucci 44- presso Vic' Streetzona Piazza Amedeo NapoliOGNI GIOVEDI'17.00PRENOTA IL TUO CORSO3387981020. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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