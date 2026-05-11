Il Pina Bausch Lab per la prima volta a Palermo | corso di danza con Emily Castelli al Centro di formazione Platz 14

Per la prima volta a Palermo, si tiene il Pina Bausch Lab, un laboratorio di formazione dedicato alla danza organizzato dall’Associazione “Ditirammu. Canti e memorie popolari” in collaborazione con la Pina Bausch Foundation. Il corso si svolge presso il Centro di formazione Platz 14 e vede la partecipazione di Emily Castelli come docente. Questa iniziativa rappresenta un'occasione unica per approfondire gli insegnamenti della ballerina tedesca.

L’Associazione “Ditirammu. Canti e memorie popolari” lancia il Pina Bausch LAB, primo laboratorio di formazione realizzato in Sicilia in collaborazione con la Pina Bausch Foundation, istituzione internazionale che porta avanti, con grande disciplina e rigore, gli insegnamenti della ballerina e.🔗 Leggi su Palermotoday.it

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