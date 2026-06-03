Corsi singoli Università Link | la soluzione per integrare CFU e accedere a classi di concorso GPS e percorsi abilitanti

L’Università degli Studi Link offre corsi singoli per acquisire CFU necessari all’accesso a classi di concorso, GPS e percorsi abilitanti. Questi corsi sono pensati per integrare i crediti formativi mancanti e completare i requisiti richiesti per l’ingresso nel mondo della scuola. La proposta include un’ampia gamma di opzioni, permettendo agli studenti di accumulare i crediti necessari senza dover seguire un intero percorso di laurea.

I corsi singoli consentono di frequentare singoli insegnamenti universitari senza iscriversi a un intero corso di laurea. Come specificato dall’università Link, possono essere utilizzati per: Per quanto riguarda gli aspiranti docenti, molto spesso il problema riguarda la mancanza di alcuni SSD obbligatori in materie previste dalle tabelle ministeriali. I corsi singoli permettono proprio di colmare queste carenze senza dover conseguire una nuova laurea completa. L’offerta dell’università Link comprende numerosi insegnamenti appartenenti alle principali aree richieste per le classi di concorso scolastiche. Tra gli esami disponibili figurano discipline dell’area: Tutte le discipline sono codificate in Settori Scientifico-Disciplinari. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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