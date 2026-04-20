Integrazione CFU e materie per accesso alle classi di concorso | i master Link con esami intermedi online

Recentemente, sono state introdotte nuove modalità per integrare i crediti formativi e le materie necessarie per accedere alle classi di concorso. I master riconosciuti prevedono esami intermedi che si svolgono online, offrendo un’opportunità ai candidati di completare più facilmente i requisiti richiesti dalla normativa. Questa iniziativa riguarda sia gli aspiranti docenti che gli insegnanti già in servizio, desiderosi di ampliare le proprie possibilità di insegnamento.

Per molti aspiranti docenti e insegnanti già in servizio, l’accesso a una classe di concorso o l’ampliamento delle possibilità di insegnamento passa dall’integrazione di materie e CFU richiesti dalla normativa. In questo contesto i master dell’università Link per l’integrazione dei requisiti d’accesso rappresentano una soluzione ideale per completare il piano di studi in modo mirato. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Notizie correlate Accesso alle classi di concorso: perchè mettersi in regola con i requisiti ministeriali e come farlo con l’Università LinkL’accesso alle classi di concorso e la permanenza nelle graduatorie scolastiche sono oggi regolati da requisiti, stabiliti dal Ministero... Potenziare la carriera docente: integrazione delle materie e cfu con l’Università LinkNell’attuale sistema di accesso alle classi di concorso, acquisire CFU (Crediti Formativi Universitari) nelle materie disciplinari specifiche per...