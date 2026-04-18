Su Twitter e Instagram, un semplice commento di Emma Marrone ha scatenato un acceso dibattito tra gli utenti. La cantante ha risposto a chi aveva messo in discussione il suo peso con la frase “Ozempic? No, allenamento”. La sua risposta ha diviso i follower, creando un acceso scambio di opinioni sui social network. La vicenda ha attirato l’attenzione di molti, generando discussioni sul tema delle diete e dei metodi per perdere peso.

Emma Marrone e il commento su Ozempic: cosa è successo sui social. Basta una parola, “ Ozempic?”, per accendere il caso. È il commento, dal tono allusivo, lasciato da un’utente sotto un post di Emma Marrone, in cui la cantante appare in forma smagliante. Uno scatto in bianco e nero, davanti allo specchio, addome in evidenza. Poi la domanda che insinua il dubbio: dimagrimento naturale o scorciatoia farmacologica? La risposta dell’artista arriva immediata. La replica di Emma Marrone: “Allenamento e piano alimentare”. Emma non aggira la questione. Risponde in modo diretto, senza filtri: “No cucciola, allenamento e piano alimentare”. Poi aggiunge, con la sua consueta ironia tagliente: “Lo stavo aspettando un commento da stronza.🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Emma Marrone replica agli haters: Ozempic? No, allenamento’, la risposta divide i social

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