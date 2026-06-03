Corpus Domini messa e processione lungo il porto canale guidate dal vescovo Anselmi

Da riminitoday.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Giovedì 4 giugno, nella diocesi di Rimini, si svolgerà la celebrazione di Corpus Domini. La messa sarà seguita da una processione lungo il porto canale, guidata dal vescovo. La giornata rappresenta la conclusione dell’anno pastorale e si svolge ogni anno come manifestazione pubblica della fede della comunità cristiana. La cerimonia coinvolgerà i fedeli in un momento di preghiera e di partecipazione collettiva.

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Giovedì, 4 giugno, la Diocesi di Rimini celebrerà la solennità del Santissimo Corpo e Sangue di Cristo (Corpus Domini), appuntamento che tradizionalmente conclude l’anno pastorale e rappresenta una significativa testimonianza pubblica della fede della comunità cristiana. Quest’anno la. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

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