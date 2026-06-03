Corpus Domini messa e processione lungo il porto canale guidate dal vescovo Anselmi

Notizia in breve

Giovedì 4 giugno, nella diocesi di Rimini, si svolgerà la celebrazione di Corpus Domini. La messa sarà seguita da una processione lungo il porto canale, guidata dal vescovo. La giornata rappresenta la conclusione dell’anno pastorale e si svolge ogni anno come manifestazione pubblica della fede della comunità cristiana. La cerimonia coinvolgerà i fedeli in un momento di preghiera e di partecipazione collettiva.