Corpo a corpo venerdì 5 e domenica 7 giugno la performance di Claudia Caldarano ai Magazzini Generali

Continua il programma primaverile Águas de Março, la prima delle quattro stagioni dedicate al programma sonoro e performativo dei Magazzini Generali, a cura di Juan Pablo Macias e Alessandra Poggianti in collaborazione con Mowan, Nina e Ambient Noise. Il prossimo appuntamento è per venerdì 5 e. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

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