Nel pomeriggio di domenica 29 marzo, nel centro storico, un uomo ha tentato di sottrarre vestiti da un negozio di Corso Italia. L’individuo è stato fermato dalla sicurezza dopo un corpo a corpo. La vicenda si è conclusa con l’arresto dell’uomo, in seguito alla colluttazione con il personale di sorveglianza.

L'intervento dei carabinieri ha risolto la situazione: il 27enne è stato condannato al divieto di dimora nella provincia pisana Un tentativo di furto degenerato in violenza si è consumato nel pomeriggio di domenica 29 marzo nel cuore del centro storico. I Carabinieri della sezione Radiomobile hanno arrestato un cittadino straniero di 26 anni, ritenuto responsabile del reato di rapina impropria ai danni di un esercizio commerciale di Corso Italia. L’episodio ha avuto inizio intorno alle 14.30, quando il giovane è stato sorpreso a sottrarre vari capi di abbigliamento, per un valore commerciale complessivo di circa 180 euro. Una volta oltrepassate le casse senza pagare, il soggetto ha cercato di assicurarsi la fuga e il possesso della merce ingaggiando una violenta colluttazione con il personale della vigilanza privata. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

© Pisatoday.it - Ruba vestiti in un negozio di Corso Italia: arrestato dopo il corpo a corpo con la sicurezza

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