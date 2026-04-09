salvatore ganacci djset ai magazzini generali

Venerdì 17 aprile, i Magazzini Generali ospiteranno Salvatore Ganacci, noto DJ e producer internazionale. L'evento prevede una performance musicale del artista svedese, noto per i suoi set energici e innovativi. La serata si svolgerà nel locale milanese, uno dei più riconosciuti nel panorama musicale della città. L'appuntamento è previsto per questa data, senza ulteriori dettagli sul programma o sugli open act.

Magazzini Generali presenta Salvatore Ganacci, il DJ e producer di fama mondiale, venerdì 17 aprile salirà sul palco dello storico locale milanese.Il DJ e producer Salvatore Ganacci è diventato un fenomeno internazionale grazie al suo stile unico che mescola musica elettronica, ironia e. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

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