Corpo a corpo | resistenza e lutto tra riflessi e suoni grezzi

Un corpo nudo si scontra con un altro in un confronto fisico intenso, tra colpi e resistenze. Le urla e i suoni di sfregamento si diffondono in un ambiente riflettente, mentre il sangue e il sudore si mescolano sulla superficie scivolosa. La lotta si svolge in un contesto di dolore e fatica, con movimenti veloci e impulsi di violenza. Nessuna altra azione o commento viene fornito, solo il racconto di uno scontro diretto e crudo.

Come può un corpo nudo trasformarsi in un campo di battaglia?. Quali suoni emergeranno dalla superficie scivolosa e riflettente del praticabile?. Perché l'artista usa i gesti dei martiri per parlare di migrazioni?. Cosa accadrà quando il riflesso distorcerà l'immagine del mondo in crisi?.? In Breve Ciclo Águas de Março curato da Juan Pablo Macias e Alessandra Poggianti. Collaborazioni artistiche con Mowan, Nina e Ambient Noise ai Magazzini Generali. Performance programmata per venerdì 5 e domenica 7 giugno. Uso di praticabile nero, acqua e suoni su migrazioni e conflitti. Claudia Caldarano porta la performance Corpo a corpo ai Magazzini Generali venerdì 5 e domenica 7 giugno. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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