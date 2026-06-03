È stato salvato e sta bene il pullo di cornacchia che nei giorni scorsi aveva scatenato attacchi da parte dei genitori nei confronti dei passanti. La creatura, che aveva causato preoccupazione, è stata recuperata e messa in sicurezza. Non si registrano feriti o danni. Le autorità si sono occupate di intervenire per proteggere le persone e il volatile. La situazione sembra ora sotto controllo.

È stato messo in salvo e sta bene il pullo di cornacchia che nei giorni scorsi aveva provocato una serie di attacchi da parte dei genitori nei confronti dei passanti. L’episodio aveva destato preoccupazione tra i residenti dopo che due persone erano rimaste ferite a causa delle picchiate difensive dei volatili. La situazione è ora sotto controllo e viene costantemente monitorata sia dalla vigilanza privata del Comprensorio di Milano 3 sia dalla polizia locale. Gli esperti ricordano che il comportamento aggressivo delle cornacchie in questo periodo è legato alla naturale protezione dei piccoli durante la fase di nidificazione e di involo. Ecco alcune regole da seguire suggerite dal Comprensorio nel caso si debba transitare sotto gli alberi utilizzati per la nidificazione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Cornacchie a Basiglio. Finito l’incubo

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