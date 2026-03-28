Due funzionari dell'Inps sono stati assolti dalle accuse di associazione a delinquere e truffa dal Tribunale di Nocera Inferiore. Uno di loro ha commentato che si è concluso un periodo difficile, definendolo un vero e proprio calvario. La vicenda ha coinvolto l'istituto nel processo giudiziario, che si è concluso con l'assoluzione dei due dipendenti.

Lo sfogo di uno dei due imputati, Gianfranco De Natale, al termine del processo che ha visto entrambi assolti perchè il fatto non sussiste "E' stato un vero e proprio calvario", questo il commento di Gianfranco De Natale, uno dei due funzionari Inps (l'altro è Canio Palladino) assolti dalle accuse di associazione a delinquere e truffa, giorni fa, dal Tribunale di Nocera Inferiore. I due furono coinvolti nell'indagine "Mastrolindo", uno dei tanti filoni investigativi condotti dalla procura di Nocera, su un giro di truffe legate a false assunzioni in aziende del settore terziario dell'Agro nocerino sarnese. In attesa delle motivazioni, De Natale ha voluto condividere le sue impressioni sull'esito del processo, nel quale era difeso e assistito dagli avvocati Giovanni Annunziata e Pietro Pasquali. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

© Salernotoday.it - Assolti da truffa e associazione, l'ispettore Inps: "E' finito un incubo"

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