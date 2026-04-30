L’assessore regionale Giacomo Bugaro e l’ex governatore delle Marche Gian Mario Spacca sono stati assolti dall’accusa di peculato. La decisione è arrivata al termine di un procedimento giudiziario che li riguardava. Entrambi hanno dichiarato di aver superato un periodo difficile, definendo la vicenda come “finito un incubo”. La sentenza ha chiarito la loro posizione legale in merito a questa accusa.

Sono stati assolti dall’accusa di peculato, l’assessore regionale Giacomo Bugaro e l’ex governatore delle Marche Gian Mario Spacca. Il processo era quello sulle cosiddette "spese facili" dei consiglieri regionali delle Marche. La Corte d’Appello di Firenze ha confermato la sentenza assolutoria di primo grado, dichiarando inammissibile l’impugnazione del pm. Per i due si chiude così il capitolo giudiziario aperto sui rimborsi contestati tra il 2008 e il 2012. Spacca e Bugaro, dopo l’assoluzione in primo grado, erano stati condannati dalla Corte d’Appello di Perugia: un anno e otto mesi all’ex presidente di Regione, un anno e sei mesi a Bugaro. La Cassazione aveva poi annullato quelle condanne, rinviando il procedimento a Firenze.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Spese facili, assolti Bugaro e Spacca: "Finito un incubo"

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