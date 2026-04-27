Travolto da un'auto mentre cammina sul marciapiede a Casalotti | 55enne morto dopo cinque giorni

Un uomo di 55 anni è deceduto dopo essere stato investito da un’auto in via di Boccea a Casalotti, dove era stato colpito da una Smart fuori controllo. L’incidente è avvenuto la mattina del 22 aprile mentre camminava sul marciapiede. L’uomo aveva riportato ferite gravi ed è deceduto cinque giorni dopo l’incidente. Un altro ferito grave è stato ricoverato in ospedale.