Travolto da un'auto mentre cammina sul marciapiede a Casalotti | 55enne morto dopo cinque giorni
Un uomo di 55 anni è deceduto dopo essere stato investito da un’auto in via di Boccea a Casalotti, dove era stato colpito da una Smart fuori controllo. L’incidente è avvenuto la mattina del 22 aprile mentre camminava sul marciapiede. L’uomo aveva riportato ferite gravi ed è deceduto cinque giorni dopo l’incidente. Un altro ferito grave è stato ricoverato in ospedale.
È morto uno dei due feriti gravi investiti da una Smart fuori controllo in via di Boccea a Casalotti, la mattina del 22 aprile. Alla guida un 18enne, anche lui rimasto ferito. La vittima aveva 55 anni.🔗 Leggi su Fanpage.it
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