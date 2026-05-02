Bimbo morso da un pitbull mentre cammina con i genitori a Ponza | ferito gravemente è in ospedale

Un bambino è stato pugnalato alla gamba da un cane durante una passeggiata con i genitori in una piazza dell'isola di Ponza. Il ragazzo è stato trasportato in ospedale con ferite gravi. La polizia ha avviato accertamenti per chiarire quanto accaduto. Al momento non sono state fornite ulteriori dettagli sul proprietario dell’animale o sulle circostanze dell’incidente.

Un bambino è stato morso alla gamba da un cane mentre stava camminando insieme ai genitori nella piazza di Ponza. Trasportato in ospedale con l'elicottero, non è in pericolo di vita.🔗 Leggi su Fanpage.it

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